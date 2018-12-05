(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). ВИА «Волга—Волга» откроет студию звукозаписи с кружками по интересам. Об этом сегодня на квартирнике в ИА «Татар-информ» сообщил лидер ансамбля Антон Салакаев.

«Многие из ребят готовы возглавить “кружки” по интересам, обучить всех желающих игре на барабанах или на гитаре. Передать опыт поколению», — сказал лидер ансамбля.

Студия расположена по адресу: Четаева, 28. Пока она работает в техническом режиме, и к группе приходят друзья и знакомые.

«Мы планируем в ноябре или декабре сделать презентацию студии», — добавил Салакаев.

Студия будет рассчитана на примерно 40 человек, в ней музыкальные коллективы смогут заниматься полноценной студийной и репетиционной работой.

ВИА «Волга-Волга» был образован в начале 90-х годов прошлого века. Группа играет в стиле «ска-фолк-рок-бардак», приправляя его легким городским романсом.

В декабре этого года группа отмечает свое 22-летие.

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