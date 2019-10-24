Эксперт ОНФ в РТ предложил провести инвентаризацию всех скотомогильников

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Провести инвентаризацию всех скотомогильников в Татарстане предложил член региональной группы по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта в РТ Николай Борознов. Об этом он заявил сегодня на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по РТ и Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

По словам докладчика, в 2016 году ветеринарной службой было проведено обследование всех сибиреязвенных могильников и биотермических ям. «Из 808 сибиреязвенных скотомогильников 29 находились в неудовлетворительном состоянии. Были обнаружены и биотермические ямы в неудовлетворительном состоянии. Предложение – провести очередную инвентаризацию всех скотомогильников с учетом определения их современного состояния, потому что оно каждый год меняется», – сказал он.

Николай Борознов добавил, что необходимо привести в соответствие с санитарно-ветеринарными требованиями все скотомогильники, особенно сибиреязвенные, а также и биотермические ямы. «Известно, что сибирская язва – это особо опасная инфекция, которая поражает не только животных, но и человека», – подчеркнул он.

Начальник ГУВ Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов подтвердил, что в настоящее время в Татарстане насчитывается 808 сибиреязвенных скотомогильников. «Мы все понимаем, что их трогать нельзя. Каждый год на содержание скотомогильников в Татарстане выделяется 46 млн рублей. Два раза в год мы их исследуем вместе с исполкомами районов», – отметил он.

Кроме того, в республике имеется чуть менее тысячи биотермических ям, заметил главный государственный ветеринарный инспектор РТ. «Уже реализуется республиканская программа по утилизации биологических отходов. То есть мы будем собирать биологические отходы и вывозить на утилизацию на завод в Елабугу», – рассказал он.

Для этих целей в текущем году для 19 районов республики закуплен специальный транспорт и 40 контейнеров, продолжил Алмаз Хисамутдинов. «И на следующий год на эти цели в бюджете заложена сумма. К 2021 году хотим завершить эту программу. Республика хочет уйти от скотомогильников, дальше их строительства не будет, будет утилизация биологических отходов. Биотермические ямы, которые будут мешать, ликвидируются», – проинформировал он.

Начальник ГУВ Кабмина РТ пояснил, что вокруг биотермических ям создана километровая санитарно-защитная зона. «В хозяйственной деятельности это мешает. Они находятся внутри населенных пунктов и на окраинах городов. Планируется перенести эти биотермические ямы в зоны, где они не будут мешать», – заключил он.

Скотомогильник – место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения ее распространения.

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