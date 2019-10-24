Лжебанкир украл 400 тысяч рублей, подключившись к телефону главы казанской фирмы

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Неизвестный украл 400 тысяч рублей, подключившись к телефону главы казанской фирмы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера около полудня в полицию обратилась 32-летняя управляющая одной из казанских организаций. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и предупредил о несанкционированной попытке доступа к ее счету.

Он предложил женщине свою помощь и, подключив удаленный доступ к телефону, списал с двух счетов жертвы 419 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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