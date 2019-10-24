(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Пенсионерку из Казани задержали за торговлю «синтетикой», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера днем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в садовом товариществе «Дружба» задержали 65-летнюю женщину за продажу 19 граммов мефедрона.

Пенсионерка призналась полицейским, что наркотики принадлежали ее покойному сыну. Женщина не стала их выбрасывать и решила продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на продажу наркотических средств. Сейчас решается вопрос о заключении задержанной под стражу.

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