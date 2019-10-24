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Татар-информ

24 октября 2019, 21:18

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ объявил конкурс грантов на развитие семейных ферм

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Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ объявил конкурс грантов на развитие семейных ферм

Фото: архив

Заявки и документы принимаются республиканским ведомством по 21 ноября текущего года.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило дополнительный конкурс на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в профильном ведомстве.

По итогам конкурсного отбора будут определены участники ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2017–2020 годы».

По словам заместителя начальника отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Фаниса Рафикова, гранты будут выделяться с учетом планируемого поголовья скота и объема производства животноводческой продукции.

«К примеру, молочная ферма должна быть рассчитана не менее чем на 50 коров и на производство не менее 260 тонн молока в год. А ферма по откорму КРС – не менее чем на 150 голов скота и не менее 37,5 тонны мяса в живом весе в год соответственно», – пояснил собеседник агентства.

Гранты также выделяются на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию свиноферм, ферм по разведению овец и дойных коз, птицеферм, конеферм, ферм по выращиванию товарной рыбы, а также объектов по переработке продукции животноводства, добавил Рафиков.

Размер гранта определяет министерство с учетом собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства и его плана трат на развитие семейной фермы.

«Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота составляет не более 30 млн рублей на одно хозяйство и не более 60% затрат без учета НДС. Для разведения и содержания других видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы – не более 20 млн рублей», – отметили в ведомстве.

Заявки и документы принимаются Минсельхозпродом РТ по 21 ноября текущего года по адресу: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3-й этаж, каб. 309 (по рабочим дням с 9 до 16 часов).

Информация о порядке предоставления гранта и формах документов размещена на сайте министерства agro.tatarstan.ru в разделе «Гранты фермерам, сельхозпотребкооперативам и субсидии ЛПХ».

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