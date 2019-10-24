В Казанском Кремле посоветовали Улицкой лично посмотреть, как живут «обиженные татары»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Известной писательнице Людмиле Улицкой явно не хватает информации о том, что происходит в Татарстане, в противном случае она не говорила бы о назревающих в республике негативных настроениях. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Здесь можно посоветовать только одно. Нужно пригласить людей, которые говорят о своем представлении о том, что происходит в республике, посетить все-таки Татарстан и посмотреть, как мы здесь живем, для того, чтобы объективно оценивать ситуацию», — сказала Галимова. «Если есть такой интерес, они могут приехать и посмотреть на Татарстан, Казань в частности», — добавила она.

Ранее Улицкая заявила в интервью одному из украинских изданий, что в Татарстане зреют негативные настроения. «Сейчас многие хотят независимости. Я думаю, что затрепещет в следующий раз Казань, татары чувствуют себя обиженными, и этого можно ожидать», – выразила мнение писательница.

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