В Казанском Кремле опровергли информацию о повышении цен на гречку

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Минсельхоз РТ готов обеспечить сдерживание цен на гречку в торговых сетях, чтобы они не достигли критической отметки. Запасы продукции есть. Об этом сообщила на брифинге в Кабинете Министров РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По убеждению Министерства сельского хозяйства, никакого ажиотажа вокруг гречки не существует. Они утверждают, что в части ценообразования готовы удерживать цены и не позволят достичь какой-то критической отметки», — сказала Галимова.

Она добавила, что в связи с появлением публикаций в СМИ министерство готово отслеживать и регулировать продажу.

Галимова также напомнила о проведении в Татарстане еженедельных сельскохозяйственных ярмарок. «Если кто-то не может найти гречку в магазине, то каждую субботу и воскресенье проходят ярмарки, на которых представлен полный ассортимент, и министерство готово отслеживать, чтобы там присутствовала в том числе и гречка. Каких-то опасений на сегодняшний день Минсельхоз РТ не видит. По тем запасам, которые есть, они готовы обеспечить в полном объеме все потребности», — резюмировала официальный представитель Казанского Кремля.

Как сообщалось ранее, поставщики гречневой крупы с сентября этого года информируют розничные сети о повышении цен. По информации представителей «Ашана» и «Ленты», запросы об увеличении цен на 20 – 25% начали поступать в торговые сети с сентября. При этом в «Ашане» отметили, что подобное происходит впервые с 2017 года.

По словам исполнительного директора отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в течение двух лет цена на гречку падала, из-за чего сельхозпроизводители стали уменьшать отводимые ей площади. В результате на оптовом рынке образовался дефицит. К тому же поставщики придерживают товар в ожидании дополнительного увеличения цены.

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