Два района Казани на время останутся без электричества

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Завтра, 25 октября, часть жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Вахитовском районе города с 8 до 17 часов света не будет в домах, расположенных по улицам Закамская, Кривая, Кузнечная, Малая Слободская, Нестеровская, Поперечно-Слободская, Потребительская, Тихая и Центральная, а также в Кузнечном переулке, Нестеровском овраге и на Нестеровском спуске.

В Приволжском же районе отключение электроэнергии будет чуть более длительным – оно также начнется в 8 часов, но завершится лишь в 18 часов. Света не будет в домах №№ 6, 18 и 20а (детский сад № 31) по улице Академика Парина и №№ 61, 63/1 и 63/2 по улице Карбышева.

Кроме того, электричество отключат в поселке Мирный – по улицам 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 6-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 9-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Глазунова, Новосельская и Рахима Саттара, а также в поселке Отары – по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская и Придорожная.

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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