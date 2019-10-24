Проблему иловых осадков в Татарстане могут решить с помощью извести и цеолита

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Проблема иловых осадков в Татарстане может быть решена с помощью негашеной извести и активированного цеолита. Такую технологию на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» предложил директор Института проблем экологии и недропользования Рифгат Шагидуллин. Совещание прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

«Мы предлагаем производить переработку непосредственно на месте размещения иловых карт с использованием продуктов для рекультивации территории. При этом мы предлагаем использовать негашеную известь и активированный цеолит», – объяснил Шагидуллин.

По его словам, метод потребует существенных финансовых затрат – от 4 до 6 млрд рублей. При этом технологию уже протестировали в реальных условиях.

Рустам Минниханов напомнил, что уже в следующем году в республике заработает программа осушения, а это значит, что новых иловых осадков уже не будет. Тем не менее необходимо решать вопрос с уже существующими иловыми полями.

«Если не будет федеральных средств, то победить это сложно. Но тема очень актуальная, экологическая. Рано или поздно мы к ней подойдем, это связано только с деньгами. Но прежде всего нам нужно завершить проект, благодаря которому у нас не будет иловых осадков, а будет сухое вещество», – подчеркнул Минниханов.

В связи с этим Президент РТ поручил профильным министерствам провести отдельное совещание, где на основе экспертных оценок будет принято окончательное решение вопроса.

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