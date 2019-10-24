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Татар-информ

24 октября 2019, 13:42

Экономика и финансыHi-Tech

Иннополис в 2020 году откроет корпоративный ИТ-инкубатор

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Экономика и финансыHi-Tech

Иннополис в 2020 году откроет корпоративный ИТ-инкубатор

Фото: архив

Иннополис будет принимать корпоративные заявки для цифровизации и трансформации производства компаний.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Иннополис в 2020 году откроет IT-инкубатор, где компании смогут получать необходимую поддержку для дальнейшего развития. Об этом рассказал заместитель гендиректора по развитию и взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ Иннополис» Вадим Галеев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«IT-инкубатор мы хотим заточить под корпоративную акселерацию и интеграцию и открыть в I квартале 2020 года. Сейчас есть огромное количество корпоративных заказов, и мы это ощущаем на себе», – отметил Галеев.

При этом он пояснил: «Мы хотим не акселерировать отдельных людей, а акселерировать и инкубировать решение задач, создание минимальных жизненных продуктов для корпоративных заказчиков».

Общая площадь нового инкубатора составит более 1,5 тыс. кв. метров, в нем смогут одновременно работать 180 человек. Для участников инкубатора будет открыт доступ к партнерам, инвесторам, программам поддержки и содействия в продвижении продуктов компании.

Темой прошедшей на площадке ИА «Татар-информ» пресс-конференции в формате круглого стола было импортозамещение программного обеспечения в госструктурах.

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