Николай Басков поделится воспоминаниями о Фуате Мансурове на концерте в Москве

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Народный артист России Николай Басков поделится воспоминаниями о выдающемся татарском дирижере Фуате Мансурове на концерте, который пройдет 12 ноября в Московском театре «Новая Опера». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.





На сцене в этот день выступят «выдающиеся мастера искусств, солисты Большого театра России и зарубежных оперных театров, победители музыкальных телевизионных проектов и международных конкурсов», отметили в пресс-службе.

Концерт пройдет на благотворительной основе. Все собранные средства от продажи билетов и благотворительные взносы будут переданы в Фонд имени Анжелы Вавиловой для помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Помимо Баскова, гостями мероприятия также станут заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Алсу Абрамова с дочерью Микеллой. Приезжая в Казань, семья Абрамовых неоднократно оказывала поддержку благотворительному фонду, поэтому они не смогли остаться в стороне и от концерта в столице.

Концерт пройдет под руководством учеников Фуата Мансурова – заслуженных артистов РТ Анны Гулишамбаровой и Василия Валитова.

Фуат Мансуров – это единственный музыкант в истории Большого театра России, проработавший там более сорока лет. Почти 25 лет маэстро возглавлял Государственный симфонический оркестр Татарстана. В 2020 году исполнится десять лет со дня его смерти.

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