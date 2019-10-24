Жители Казани дали новорожденным имена Айрис, Иркя, Саубан и Федор

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Назар, Саубан, Тулар и Федор, и такие женские, как Айрис, Агния, Афина, Иркя и Эсмира.

При этом самыми популярными в столице РТ на минувшей неделе среди мужских имен стали Артем и Карим, а среди женских – Амина, Милана и София.

Всего в городе за неделю родились 397 детей: 195 девочек и 202 мальчика. «Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 48 лет», – уточнили в казанском ЗАГСе.

Ранее жители Казани дали своим детям имена Эсманур, Лукерья, Милиса и Саттар, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

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