В Набережных Челнах стартовал суд над предполагаемыми пособниками террористов

(Набережные Челны, 24 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах начался судебный процесс над предполагаемыми пособниками террористов. Об этом сообщили в городском суде.

Перед судом предстали трое татарстанцев, которые год назад были задержаны по подозрению в создании ячейки ИГ* на территории Татарстана.

Перед судом предстал Данис Асгатзянов, которому предъявлено обвинение в несообщении о преступлении и незаконном обороте оружия. Рядом с ним на скамье подсудимых оказались Ильдара Даниярова и Мирхайдара Рахимова, также обвиняемые в незаконном обороте оружия.

До начала процесса судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и принял решение о недопуске в зал представителей СМИ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане сотрудники ФСБ РФ задержали членов группы, которую курировали из-за рубежа главари террористической организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) – террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах.

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