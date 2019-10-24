Минспорта РТ объяснило использование запрещенных препаратов реабилитационными целями

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министерство спорта Татарстана ответило на сообщения Telegram-каналов о закупке запрещенных WADA препаратов. Стоимость приобретения 35 упаковок препарата «Неотон» в тендере Минспорта РТ составила 215 тыс. рублей.

«Данный препарат для спортсменов Республики Татарстан используется в разведении, в объеме не более 50 миллилитров. Важно отметить, что препарат используется исключительно во внесоревновательный период. Препарат вводится в реабилитационный период в восстановительных целях и только по показаниям», – рассказали в пресс-службе Минспорта.

При этом в пресс-службе заверили, что Министерство спорта РТ с полной ответственностью относится к вопросам антидопингового регулирования, отслеживает списки запрещенных препаратов и изменения в них, тесно взаимодействует и находится в постоянном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Неотон» – препарат, который помогает в повышении эффективности восстановления энергетических ресурсов. Он улучшает обмен веществ мышечной ткани.

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