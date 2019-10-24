Минниханов поручил проверить обоснованность поднятия цен в «Салават Купере»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести анализ обоснованности повышения средней цены квадратного метра жилья в жилом комплексе «Салават Купере». Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Президенту республики доложили, что со стороны застройщиков поступила инициатива об увеличении стоимости. Рустам Нургалиевич дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразования», – пояснила Галимова.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по просьбе подрядчиков и после проведения анализа было принято решение увеличить цену строительства одного квадратного метра в ЖК «Салават Купере» с 32,5 тыс. до 38 тыс. рублей. При этом конечная стоимость одного квадратного метра в чистовой отделке будет составлять около 42,5 тыс. рублей.

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