В Казанском Кремле поддержали идею открыть фуд-корт в подземной галерее на Баумана

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Новый проект по обустройству подземной галереи на улице Баумана – это дополнительный плюс для развития потенциала центральной улицы Казани. Об это на брифинге в Кабмине РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Любой проект, который подразумевает инвестиции в развитие территорий, безусловно, вызывает только положительное отношение к этому. По данному проекту нужно сказать, что он пока в проработке, подробности можно уточнить только у инвесторов, потому что это частные средства, не государственные. С точки зрения развития потенциала этой улицы, думаю, будет дополнительный плюс», – сказала Галимова.

Представитель Казанского Кремля добавила, что сегодня существует тренд на развитие гастрономии и та задумка, которую предлагают инвесторы, может хорошо сочетаться с концепцией улицы. Кроме того, она обратила внимание на то, что территорией заинтересовались не только татарстанские инвесторы, но и московские.

«Стоит обратить внимание, что инвестиции вливаются не только со стороны бизнеса республики, есть привлеченные московские эксперты, которые в этой отрасли работают. Все это говорит о том, что они видят большой потенциал на этой территории», – резюмировала Лилия Галимова.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», «Метроэлектротранс» реализовал с торгов подземную галерею на улице Баумана от Никольского кафедрального собора до улицы Чернышевского в собственность ООО «УК “Премиум”». Ожидается, что там появятся торговые пощади и фуд-корт.

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