Чемпионат мира 2021 года по пляжному футболу пройдет в России

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В 2021 году Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу. Решение об этом было принято сегодня по итогам заседания Исполнительного комитета ФИФА, которое прошло в Шанхае. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.





Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Российского футбольного союза, точные даты проведения турнира 2021 года среди сильнейших сборных по пляжному футболу пока не определены. Известно лишь место проведения соревнований – Москва.

По информации агентства, среди претендентов на право принять у себя чемпионат мира по пляжному футболу были также Чили и Сальвадор.

Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу. В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

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