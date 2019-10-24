Юным победителям II Молодежной архбиеннале подарят образовательный тур в Берлин

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Образовательный тур в Берлин станет подарком для двух победителей II Российской молодежной архитектурной биеннале среди школьников. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Помимо основного конкурса, в этом году свои работы смогут представить ученики 9-11-х классов. Участники должны представить свои архитектурные проекты, иллюстрирующие комфортные и визуально привлекательные образовательные учреждения, будь то школа или колледж. Десять лучших проектов будут представлены в рамках отдельной экспозиции биеннале, а среди них выберут двух победителей. Они поедут в образовательный тур в Берлин», – рассказала она.

В этом шаге проявляется комплексный системный подход Татарстана к формированию кадрового потенциала в сфере архитектуры и градостроительства, заметила Галимова.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе сегодня и продлится до 26 октября включительно. Ее темой стало переосмысление промышленных пространств.

«Суть обсуждаемых проектов сводится к развитию когда-то заброшенных территорий, превращению их в современные районы», – отметила представитель Казанского Кремля.

Тридцать финалистов из более чем десяти регионов России предложат свое видение территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора в Казани.

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