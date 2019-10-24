(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Пьяный водитель «Ауди» устроил гонки с полицией в центре Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Сегодня рано утром на улице Карла Маркса инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль «Ауди». Водитель премиум-легковушки требования полицейских проигнорировал, и началась погоня.

Лихача удалось поймать на улице Жуковского. Молодой человек, который находился за рулем «Ауди», был пьян – проверка на алкотестере показала алкогольное опьянение в 0,680 мг/л.

Мужчину задержали, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

В муниципальной службе полка ДПС Казани напоминают, что алкогольное опьянение является наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий, а пьяный водитель создает угрозу для всех участников дорожного движения.

«Даже после приема незначительной дозы алкоголя у водителя нарушаются функции внимания и памяти, замедляются процессы мышления, нарушается координация движений. В результате водителю требуется больше времени для оценки дорожной обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий», – отметили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.



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