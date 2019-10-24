(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов стал самым популярным наставником конкурса «Лидеры России», встретиться с ним захотело большинство победителей. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Руководство клуба “Эльбрус“ провело среди победителей конкурса предварительное голосование о том, с кем из наставников они бы хотели встретиться. Кандидатура Рустама Нургалиевича набрала наибольшее количество голосов. Большинство победителей заинтересовал опыт Президента РТ, в том числе по формированию высокоэффективных команд и реализации масштабных проектов», – сказала Галимова.

Клуб лидеров России «Эльбрус» – это сообщество победителей и финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди членов клуба – представители органов федеральной и региональной власти, менеджеры крупных корпораций, ученые, предприниматели.

Ожидается, что завтра Рустам Минниханов встретится с членами клуба «Эльбрус» в Иннополисе. Цель беседы – «создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса “Лидеры России“», отметила Галимова. На встрече будут затронуты различные темы – от перспектив развития отрасли в конкретном регионе или стране до практик личностного роста.

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