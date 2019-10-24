В Татарстане реализуют программу «АгроСемЭксперт» для контроля качества семян

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Минсельхозпрод республики разработает методику внедрения программы «АгроСемЭксперт» среди сельхозпроизводителей и этапов дальнейшей работы с Геоинформационной системой АПК РТ.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в аграрном ведомстве, такое решение приняли участники совещания, посвященного вопросам реализации проекта «Цифровая модель Республики Татарстан». Провел совещание заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

В обсуждении темы участвовали представители различных ведомств: ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ, АО «Республиканский информационно-вычислительный центр», АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», Университета «Иннополис», а также Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В частности, заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РТ Рафис Хабибуллин рассказал о сервисах, разработанных для включения в Геоинформационную систему АПК Татарстана. Один из них – информационная платформа «АгроСемЭксперт», которая позволяет получить доступ к сведениям о качестве семян в районе и республике в целом в круглосуточном режиме, облегчить поиск необходимых семян и контактов продавцов, а также контролировать ход засыпки и проверки семенного фонда.

«Программу используют порядка 15% агрономов республики», – приводит слова Рафиса Хабибуллина сайт министерства.

Замминистра Ильдус Габдрахманов доложил о ходе масштабной работы по паспортизации сельскохозяйственных земель, коснулся вопросов, связанных с организацией системы севооборотов, с эффективностью использования пашни. Специалисты Университета Иннополис продемонстрировали функциональные возможности системы ГИС АПК РТ, включая сервис космического мониторинга сельскохозяйственных земель.

«Марат Зяббаров, проанализировав изложенный материал, отметил, что для эффективного управления сельским хозяйством во всем нужна полная прозрачность и системная работа по внедрению современных инструментов», – отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода РТ.

Согласно информации профильного министерства, ГИС агропромышленного комплекса РТ создана в целях повышения эффективности работы аграрного сектора, мониторинга, комплексной оценки, анализа развития отраслей сельского хозяйства, а также подготовки информации для оперативного принятия управленческих решений, касающихся сельского хозяйства.

Информационный ресурс системы активно используется специалистами Минсельхозпрода РТ, 43 управлениями министерства в муниципальных районах, предприятиями отрасли. В настоящее время ГИС АПК республики включает в себя такие отраслевые блоки, как «Растениеводство», «Животноводство» и «Инженерно-техническое обеспечение».

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