Малые нефтяные компании РТ добыли четверть «черного золота» от объемов «Татнефти»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Малые нефтяные компании (МНК) Татарстана в январе-сентябре 2019 года добыли 5 млн 353 тыс. тонн нефти, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Об этом сегодня сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики.

Президент Татарстана отметил, что по итогам III квартала текущего года в целом по республике рост добычи нефти составил 2,2%. Всего добыто 27,4 млн тонн нефти, что на 580 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Из этих объемов 5,3 млн тонн приходятся на МНК.

«Малые нефтяные компании отгрузили продукции на 122 млрд рублей. Налоговые поступления от их деятельности во все уровни бюджетов составили 88 млрд рублей – 11% всего объёма налоговых и неналоговых доходов, мобилизованных на территории республики», – заметил Рустам Минниханов. И добавил, что благодаря стабильной работе нефтяной промышленности индекс промпроизводства в Татарстане составляет 101,3%.

Как уточнили в пресс-службе Президента РТ, в совещании помимо руководителей МНК приняли участие глава «Татнефти» Наиль Маганов, помощник Президента Татарстана Шафагат Тахаутдинов, представители республиканских министерств и ведомств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.