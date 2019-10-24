Прокуратура добилась от исполкома Нурлата организации паркинга у магазинов

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась от исполкома Нурлата организации паркинга у магазинов на улице Карла Маркса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В Нурлатскую городскую прокуратуру с жалобой на исполком города обратились местные предприниматели. Они рассказали, что при реконструкции улицы Карла Маркса местные власти не предусмотрели парковочные места рядом с магазинами бизнесменов.

Надзорное ведомство установило, что в апреле-мае прошлого года перед реконструкцией улицы были проведены общественные слушания, куда не пригласили владельцев торговых точек, тем самым нарушив их интересы.

По результатам проверки прокуратура направила в адрес руководителя исполкома требование устранить нарушения. На данный момент генплан благоустройства улицы Карла Маркса переделан – в нем предусмотрели парковочные места как для владельцев маркетов, так и для посетителей. Кроме того, учтены интересы инвалидов – для слабовидящих установлены тактильные плиты, также предусмотрены пандусы и знаки навигации.

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