В Казани откроется выставка Матисса, Пикассо и Шагала

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 24 октября, в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка под названием «Матисс, Пикассо, Шагал… искусство западной Европы 1910-х – 1940-х годов в собрании Эрмитажа». Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Через представленные на выставке произведения искусства у гостей экспозиции появится возможность осмыслить эпоху, остающуюся в тени авангарда и Второй мировой войны. В экспозицию вошли как традиционные живописные, скульптурные и графические работы, так и предметы, относящиеся к родившемуся только в XX веке виду искусства – livre d'artiste.

Казанские зрители увидят произведения Анри Матисса, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Андре Дерена, Рауля Дюфи, Фернана Леже, Макса Слефогта, Ловиса Коринта, Джорджо Моранди и Массимо Кампильи. Ключевым элементов выставки станет триптих Генриха Эмзена.

Экспозиция будет работать в течение полугода – с 24 октября 2019-го по 24 мая 2020-го. Ее открытие запланировано на 16 часов.

С 24 по 26 октября в Казани проходят Дни Эрмитажа, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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