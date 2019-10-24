В Татарстане запустят IT-систему «Бесплатная юридическая помощь»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Правительство Татарстана утвердило положение о создании информационной системы «Бесплатная юридическая помощь». Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на Официальном портале правовой информации республики.

«Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 1. Утвердить положение об информационной системе ”Бесплатная юридическая помощь” <…>», – говорится в документе.

Техническим оператором IT-системы, который будет обеспечивать ее бесперебойную работу, назначено Минцифры РТ, а администратором стал Минюст Татарстана.

Новый ресурс будет автоматически собирать и обрабатывать информацию о бесплатной юридической помощи, позволит пользователям эффективно обмениваться информацией, а также сформирует реестр граждан, обращавшихся за правовой консультацией.

Предполагается, что система будет предоставлять актуальную и достоверную информацию в области бесплатной юридической помощи.

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