30 иностранных пловцов начали тренироваться в центре FINA в Казани

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Казани начал работу международный тренировочный лагерь для стипендиатов Центра развития водных видов спорта FINA, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

В общей сложности 30 пловцов из 24 стран будут тренироваться во Дворце водных видов спорта до 29 октября. Занятия проходят под руководством известных тренеров: Мигеля Альварадо из Испании и Грэхэма Хилла из ЮАР.

Тренировочный лагерь будет готовить стипендиатов к предстоящему этапу Кубка мира FINA по плаванию, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 ноября. Они будут состязаться за медали вместе с лучшими пловцами со всего мира.

По словам заместителя гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевича, участниками лагеря стали представители стран, где водные виды спорта только развиваются, но имеющие при этом хороший потенциал. Международная федерация плавания поощряет таких пловцов, чтобы они участвовали в международных состязаниях и таким образом популяризировали водные виды спорта у себя на родине.

«Всего таких центра три: в Таиланде, Сенегале и России, лагерь проводится впервые в их истории. Помимо спортсменов казанского центра FINA здесь еще талантливые спортсмены из Таиланда и сборной Республики Корея», – объяснил Тепавчевич.

Центр развития водных видов спорта FINA был открыт в Казани в сентябре 2018 года. С момента запуска программы в ней приняли участие 8 пловцов из восьми государств, двое из которых квалифицировались на чемпионат мира в Кванджу. В мае 2019-го в ДВВС начали тренироваться и стипендиаты FINA по прыжкам в воду. Впоследствии три спортсмена отобрались и участвовали в чемпионате мира по водным видам спорта в Корее. С сентября этого года все участники стипендиальной программы начали подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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