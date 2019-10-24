В Казани в День народного единства разыграют полет на воздушном шаре

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Гости праздника «Танцемания», который пройдет в Казани 4 ноября, в День народного единства, смогут выиграть полет на воздушном шаре. Об этом сообщает пресс-служба организующего мероприятие радио «Мир».

Управлять брендированным аэростатом будет чемпион мира по воздухоплаванию, вице-президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.

Кроме того, у гостей праздника в ходе посвященной Дню народного единства тематической викторины будет шанс выиграть и другие призы, главным из которых станет круиз по Волге на четырехпалубном круизном теплоходе.

«Танцемания» будет проходить с 17 до 20 часов в КРК «Пирамида». На празднике выступят группы Burito и «Винтаж», а также DJ Groove. Попасть на него можно будет бесплатно по пригласительным билетам.

Торжественное мероприятие организует межгосударственная телерадиокомпания «Мир» при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Главной его целью является популяризация Дня народного единства среди молодежи и студентов Татарстана.

Радио «Мир» вещает в Казани с 27 декабря 2013 года на частоте 100.9 FM.

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