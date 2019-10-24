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Татар-информ

24 октября 2019, 09:58

Экономика и финансы

«Татнефть» займет на Московской бирже 100 млрд рублей

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Экономика и финансы

«Татнефть» займет на Московской бирже 100 млрд рублей

Фото: tatarstan.ru

Заседание совета директоров компании провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Совет директоров компании «Татнефть» утвердил программу биржевых облигаций в размере до 100 млрд рублей и проспект их эмиссии. Провел заседание совета Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба компании.

Заседание Совета директоров ПАО &quot;Татнефть&quot;. Проводит Председатель Совета директоров, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Программа облигаций призвана помочь «Татнефти» оперативно привлекать заемные средства за счет размещения ценных бумаг на Московской бирже.

Речь идет об отдельных траншах до 5 млрд рублей. Они будут производиться по мере необходимости для финансирования конкретных проектов компании. Решение о выпуске каждого транша будет приниматься отдельно.

«При текущих ставках заемные средства являются привлекательным источником финансирования, а уровень долговой нагрузки “Татнефти“ – один из самых низких среди крупных российских компаний», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сегодня совет директоров утвердил основные параметры и условия формирования финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» на 2020 год. Добыча нефти запланирована в двух вариантах в зависимости от предусмотренных соглашением «ОПЕК+» ограничений – 29,2 млн и 30,4 млн тонн соответственно, включая 3,2 млн тонн сверхвязкой нефти. 

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