«Татнефть» займет на Московской бирже 100 млрд рублей

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Совет директоров компании «Татнефть» утвердил программу биржевых облигаций в размере до 100 млрд рублей и проспект их эмиссии. Провел заседание совета Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба компании.

Программа облигаций призвана помочь «Татнефти» оперативно привлекать заемные средства за счет размещения ценных бумаг на Московской бирже.

Речь идет об отдельных траншах до 5 млрд рублей. Они будут производиться по мере необходимости для финансирования конкретных проектов компании. Решение о выпуске каждого транша будет приниматься отдельно.

«При текущих ставках заемные средства являются привлекательным источником финансирования, а уровень долговой нагрузки “Татнефти“ – один из самых низких среди крупных российских компаний», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сегодня совет директоров утвердил основные параметры и условия формирования финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» на 2020 год. Добыча нефти запланирована в двух вариантах в зависимости от предусмотренных соглашением «ОПЕК+» ограничений – 29,2 млн и 30,4 млн тонн соответственно, включая 3,2 млн тонн сверхвязкой нефти.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.