«Татнефть» рассматривает возможность возобновления работ в Ливии

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» рассматривает возможность возобновления работ на территории Ливии. Об этом и других зарубежных проектах компании было сказано на заседании совета директоров, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Ливии «Татнефть» может заняться «разведкой и разработкой действующих зрелых месторождений в соответствии с действующими соглашениями о разделе продукции», отмечает пресс-служба компании.

Кроме того, в рамках развития сотрудничества с Казахстаном были подписаны меморандум о взаимопонимании и соответствующие соглашения с АО «НК “КазМунайГаз“». Составлена дорожная карта по внедрению в нефтегазовую отрасль соседней страны передового опыта и технологий татарстанской компании.

В Узбекистане же «Татнефть» подписала основные условия вхождения в проект разработки Приташкентского инвестиционного блока на основе соглашения о разделе продукции.

В этой же стране для реализации нефтепродуктов созданы дочернее общество и совместное предприятие с АО «Узбекнефтегаз». Сервисный контракт реализуется и в Туркменистане.

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