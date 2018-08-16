В РТ рассмотрят возможность бесплатного посещения туалетов на пригородных вокзалах

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Татарстане рассматривают возможность бесплатного посещения туалетов на пригородных вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Бесплатное посещение туалетов на татарстанских пригородных вокзалах Горьковской железной дороги в данный момент находится на рассмотрении», — отмечает пресс-служба.

Свободно пользоваться санитарными комнатами с начала следующего года можно будет на вокзалах Казань−1, Казань-2, Агрыз и Зеленый Дол.

Сегодня пассажиры могут бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале, если у них есть билет на поезд, который пришел час назад, либо стоит на станции, либо отправится в ближайшие три часа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.