МФЦ из Казани поборется за первенство на всероссийском конкурсе

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). МФЦ из Казани, который стал победителем республиканского конкурса по Татарстану, поборется за первенство на всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«В номинации „Лучший МФЦ“ победителем признан многофункциональный центр Советский — один из крупнейших в настоящее время центров в Татарстане», — отмечает пресс-служба.

Лучший многофункциональный центр оценивали почти по 10 категориям: учитывались производственные показатели, условия обслуживания и техническое оснащение офисов.

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