Бухгалтерией КАМАЗа занялся робот

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Выдавать справки на КАМАЗе теперь будет робот-бухгалтер. Автоматизированный процесс запустили в Центре обслуживания бизнеса, сообщает пресс-служба предприятия.

«Теперь справки 2-НДФЛ для работников КАМАЗа формируются без участия человека», — говорится в сообщении.

Пока программа только имитирует действия человека за компьютером, но в будущем роботу-бухгалтеру добавят обязанностей и разработают дополнительные функции. С помощью автоматизации на предприятии надеются ускорить темп работы и ее эффективность и избежать ошибок.

Напомним, что ранее работа бухгалтера оказалась в топе самых скучных профессий.

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