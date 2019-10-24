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Татар-информ

24 октября 2019, 09:02

Наука и образование

Актовый зал Института филологии КФУ назовут в честь Минтимера Шаймиева

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Наука и образование

Актовый зал Института филологии КФУ назовут в честь Минтимера Шаймиева

Зал будет полностью отремонтирован, точная дата официального открытия пока неизвестна.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Актовый зал Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ в Казани будет носить имя первого Президента Татарстана, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Два года назад центр Tataristica Казанского федерального университета запустил обсуждения актуальных вопросов в области татарского языка, литературы, истории, культуры с целью изучения общественного мнения и поиска решения отдельных проблем. Инициатором обсуждений выступил Минтимер Шаймиев.

Актовый зал расположен на третьем этаже здания. Помещение будет полностью отремонтировано, однако точная дата официального открытия пока неизвестна.

Последним крупным мероприятием, проведённым в актовом зале, стала акция «Татарча диктант».

 

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