(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Татарстане полицейские провели спецоперацию по задержанию группы браконьеров, которые продолжительное время занимались незаконной охотой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пятерых мужчин задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в лесу, в двух километрах от села Монастырское в Тетюшском районе республики. Браконьеры без соответствующего разрешения отстрелили двух кабанов. Охотники были хорошо подготовлены – на месте полицейские обнаружили три авто, в которых лежали ружья, охотничьи ножи, топоры и радиостанции.

Убитых кабанов отправили на исследования, а мужчин задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба». Теперь любителям охоты без лицензии грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.



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