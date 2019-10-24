Туманов о «Безнен заман»: «Наш фестиваль и наш труд признаны ЮНЕСКО»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Фестиваль рабочей молодежи «Наше время — Безнен заман» с 2019 года состоит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Труд создателей фестиваля признан на мировом уровне. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безнен заман» Дмитрий Туманов.

«Наш фестиваль и наш труд признаны ЮНЕСКО. Мы теперь охраняемся Комиссией культуры ЮНЕСКО России как нематериальное духовное наследие», — сказал Туманов.

На коллегии Министерства культуры РФ (прошла 3 февраля 2019 года) ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил ценность проекта «Наше время — Безнен заман» и посчитал, что Россия будет распространять опыт проведения фестиваля на мировое сообщество, рассказал Туманов.

«Однако не скрою, что хочу признания и во всемирном пространстве, и наша мечта, чтобы все рабочие мира и люди труда присоединились к движению работающей молодежи Татарстана. И, возможно, это движение закончит войны и двойные стандарты современной политики», — отметил спикер.

Дмитрий Туманов поделился, что мечтает о концерте фестиваля в Париже или Карнеги-холле, чтобы президенты России и США, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов оценили культуру республики через человека труда.

«Знаете, мы и „Созвездие“ делали, чтобы мир объединился, чтобы континенты жили в мире, любили друг друга и чтобы все дети мира пели песню счастья, что они живут на Земле», — добавил он.

Заключительный отборочный этап и гала-концерт в Казани пройдут с 26 по 27 октября в ДК Ленина. Финал фестиваля стартует 13 ноября, 16-го числа состоится большой гала-концерт в «Пирамиде».





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