В «Росатоме» опровергли сообщение о ввозе радиоактивных отходов в Россию

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Во внешнеторговой структуре «Росатома» — «Техснабэкспорте» прокомментировали сообщение о ввозе в Россию радиоактивных отходов, подчеркнув несоответствие информации действительности, сообщает ТАСС.

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — сказали в компании, пояснив, что в страну ввозится обедненный уран на переработку.

Из сырья, радиоактивность и токсичность которого ниже, чем у природного урана, получается обогащенный урановый продукт — впоследствии он вывозится обратно за рубеж, рассказали представители компании.

«Материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты), находится на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности», — отметила пресс-служба «Техснабэкспорта».

Напомним, вчера российское отделение Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в страну радиоактивных отходов.

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