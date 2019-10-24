Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Busines-2020

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Россия улучшила свои показатели в рейтинге Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, заняв 28-е место, сообщает РИА Новости.

В докладе ВБ отмечается, что за прошедший год в стране было проведено три реформы, которые позволили ускорить процесс получения электроэнергии и упростили соблюдения налоговых требований. Также усилена защита прав миноритарных инвесторов благодаря повышению требований к корпоративной прозрачности.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что Россия занимает самое высокое положение в списке среди стран БРИКС и опережает многие европейские государства. Однако чтобы закрепить успех, посчитал Орешкин, необходимо еще многое сделать для создания предсказуемых условия ведения бизнеса.

Рейтинг по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса включает 190 стран. На первом месте оказалась Новая Зеландия, на втором — Сингапур, тройку замыкает Гонконг.

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