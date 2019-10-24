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Татар-информ

24 октября 2019, 00:20

Спорт

Защитник УНИКСа о победе над «Ховентудом»: Были моменты, где должны были сыграть лучше

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Спорт

Защитник УНИКСа о победе над «Ховентудом»: Были моменты, где должны были сыграть лучше

В целом принесший 32 очка своей команде Макколлум остался доволен ходом встречи.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум, заработавший в домашней игре Кубка Европы с испанским «Ховентудом» 32 очка, резонно остался доволен игрой, отметив, впрочем, ряд недостатков.

«Да, матч нам удался, но нельзя сказать, что мы провели встречу очень ровно. Были отрезки, в которых мы должны были сыграть лучше. И все же после трудного выезда сегодня мы показали очень хороший баскетбол. Очень важная победа для нас, она должна вернуть нам уверенность», – резюмировал американец.

Говоря о своей игре, Эрик отдал должное партнерам: «Ничего особенного. Да, набрал 32 очка, так ведь это заслуга партнеров, которые вовремя и удобно выводили меня на бросковую позицию».

При этом Макколлум признал, что и соперник сыграл неплохо: «Испанцы нас не удивили, мы знали, как они играют. Сильная команда, в составе которой есть квалифицированные бомбардиры, прежде всего словенцы Клемен Препелич и Ален Омич (первый набрал 22, второй – 20 очков – прим. Т-и). Мы не всегда с ними справлялись». 

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