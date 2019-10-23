Минниханов проведет совет директоров «Татнефти» и посетит форум-интенсив «Мой бизнес»

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд совещаний в Доме Правительства РТ, а также примет участие в работе форума-интенсива по развитию предпринимательских компетенций «Мой бизнес». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует провести заседание совета директоров «Татнефти». Ожидается, что на нем будут обсуждаться промежуточные итоги работы компании. Вслед за этим в рабочем графике Президента РТ совещание с руководителями малых нефтяных компаний и заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг». В повестке заседания несколько вопросов, первый из которых посвящен итогам деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев 2019 года.

Во второй половине дня в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» откроется крупнейший бесплатный предпринимательский форум «Мой бизнес». В работе форума запланировано участие Рустама Минниханова.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкономики РТ, форум пройдет на двух параллельных площадках — основной сцене и менторской гостиной. Организаторы подобрали самых разноплановых спикеров, чтобы охватить тему бизнеса как можно шире. В течение дня на площадках форума выступят директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова, генеральный директор DESNET Technology Омер Экинджи, российская спортсменка, телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева.

Форум «Мой бизнес» в Казани проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Подобные форумы уже прошли в 5 крупных городах России — Иваново, Светлогорске, Барнауле, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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