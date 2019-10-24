Зеленодольск примет чемпионат республики по пауэрлифтингу

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). С 26 по 28 октября в Зеленодольске состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу. На соревнованиях планируется участие более ста спортсменов со всего Татарстана, пишут «Новости Зеленодольска».



Спортсмены приедут из Казани, Чистополя, Бавлов, Автограда, Менделеевска, Нижнекамска, Зеленодольска, Бугульмы, Елабуги, Альметьевска, Лениногорска и Алькеевского района. На базе спорткомплекса «Маяк» участники поборются в категориях «троеборье» и «классическое троеборье».



Мужчины сразятся за победу в весовых категориях 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг. Представительницы прекрасного пола определят сильнейших в весе 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, свыше 84 кг.



Также в турнире примут участие ветераны в возрасте 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше.



Открытие соревнований запланировано на 26 октября в час дня. По итогам чемпионата будет составлен список сборной команды Татарстана на 2020 год для участия во всероссийских и международных соревнованиях.

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