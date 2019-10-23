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Татар-информ

24 октября 2019, 23:21

Здоровье и среда

Нижнекамский ангионевролог рассказал об основных действиях при признаках инсульта

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Здоровье и среда

Нижнекамский ангионевролог рассказал об основных действиях при признаках инсульта

Фото: e-nkama.ru

Главное, по словам врачей, при признаках инсульта не упустить время.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Университете третьего возраста в Нижнекамске состоялась очередная лекция по основам медицинских знаний. На этот раз студенты поговорили с врачами о заболеваниях нервной системы и инсульте, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Перед аудиторией выступили главный внештатный невролог Людмила Кудашева и главный внештатный ангионевролог Евгений Чаузов.

Евгений Чаузов отметил, что в списке болезней, которые серьезно вредят здоровью человека, инсульт находится на втором месте после онкологии. Медик рассказал, что инсульт делится на два вида – ишемический и геморрагический. Второй вид случается на фоне гипертонии и различных заболеваний сосудов, все это приводит к тому, что сосуд не закупоривается, как при ишемическом инсульте, а становится менее эластичным и рвется.

При разрыве происходит кровоизлияние в мозг, образуется гематома, которая требует либо оперативного, либо консервативного лечения.

«Если в автобусе или на улице кому-то стало плохо, то попросите человека улыбнуться и поднять руки – при инсульте лицо несимметрично и одна сторона не двигается, а одна рука отстаёт от другой или вообще не двигается», – напомнил врач о главных признаках инсульта.

Также у человека нарушается речь, он с трудом произносит свои фамилию, имя и отчество. При подозрении на инсульт необходимо сразу позвонить в скорую, и если диагноз подтвердится, то пациента экстренно госпитализируют.

Главное в этом случае – не упустить время. «Если оказать пациенту помощь в течение первых 3-4 часов, то последствия инсульта будут минимальными», – отметил врач.

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