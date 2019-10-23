Во Дворце молодежи Бугульмы после реконструкции открылся кружок по киберспорту

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). После реконструкции во Дворце молодежи Бугульмы открылся кружок по киберспорту – эта дисциплина несколько лет назад начала развиваться в Татарстане. Об этом пишет «Бугульминская газета».



История компьютерного спорта зародилась в 1997 году, когда в США появилась профессиональная лига киберспортсменов. Через несколько лет Россия признала подобные состязания официальным видом спорта. Учитывая опыт участия субъектов России в киберсоревнованиях, в Татарстане было создано региональное отделение Федерации компьютерного спорта РФ. В Бугульме также появилось объединение, где ребята использовали и совершенствовали навыки в процессе видеоигры.

Идея открытия кружка по киберспорту принадлежит директору Дворца молодежи Ильгаму Сагитову, который счел перспективным развитие инновационных направлений.

Главой объединения стал руководитель бугульминской футбольной любительской лиги, главный режиссер Дворца молодежи Михаил Коршунов, который с 2002 года увлекается компьютерными симуляторами футбольных игр.

В зале, где проводится кружок по киберспорту, подключили беспроводной Интернет, разместили диваны, пуфы, доску для таблиц и графиков, на полу расстелили ковролин. Оборудовали помещение плазменными телевизорами и игровыми приставками с геймпадами. Обучение по киберфутбольному спорту проходит два раза в неделю, занятия длятся по полтора часа. Группа состоит из восьми детей в возрасте от восьми до 14 лет.

Периодически здесь проводятся любительские соревнования. Недавно состоялся кибертурнир по футболу, который собрал 35 участников и болельщиков. Игра шла семь часов. Это не первые подобные состязания, которые проходят в Бугульме. В прошлом году состоялся «Кубок Бугульмы по киберспорту 2018».

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