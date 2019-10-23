На диспансеризацию доставили почти 300 пожилых людей из 12 сел Альметьевского района

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе продолжается доставка маломобильных граждан, пожилых людей старше 65 лет и инвалидов из отдаленных деревень в центральную районную больницу и во врачебные амбулатории на диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.



Мероприятиями в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Альметьевском районе охвачены 12 деревень и сел.

Организатором выступает комплексный центр социального обслуживания населения «Опека».



В сентябре в медучреждения на специальном автомобиле, оборудованном для перевозки маломобильных граждан, были доставлены 150 человек, с 1 по 22 октября здесь побывал 141 человек.

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