WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

24 октября 2019, 06:40

Экономика и финансы

В Банке «Аверс» стартовала акция для бизнеса «Счет за наш счет!»

Экономика и финансы

В Банке «Аверс» стартовала акция для бизнеса «Счет за наш счет!»

Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис банка.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Банке «Аверс» стартовала акция по бесплатному открытию первого расчетного счета для бизнеса при приобретении новым клиентом услуг расчетно-кассового обслуживания. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может бесплатно открыть расчетный счет в рублях, в том числе специальный банковский счет платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, счет эскроу, залоговый счет, брокерский счет и иные специальные счета, предусмотренные законом.

Специальные условия действуют с 21 октября по 31 декабря 2019 года. Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис банка.

Услуга расчетно-кассового обслуживания в Банке «Аверс» включает все виды операций с наличностью (прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности); прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день; услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, а также другие услуги. В свою очередь, система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» позволяет предпринимателям круглосуточно передавать платежные документы, получать информацию о состоянии счетов и выписки по ним. 

Банк «Аверс» активно работает над развитием продуктовой линейки, предоставляя технологичные сервисы, учитывающие особенности бизнеса каждого клиента. В современных условиях надежность обслуживающего банка, оперативность и доступность услуг расчетно-кассового обслуживания являются важными условиями для бизнеса. 

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» подтверждена международными и российскими рейтинговыми агентствами. В 2019 году он признан самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности.

Получить подробную информацию об условиях акции и других предложениях Банка «Аверс» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в офисах Банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

Акция не распространяется на открытие расчетного счета и иных счетов юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю при процедурах банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, а также ликвидируемым предприятиям, микрофинансовым организациям и для текущих клиентов Банка, имеющих расчетный счет в ООО Банк «Аверс». За открытие второго и последующих счетов в рамках акции комиссия взимается согласно установленным тарифам банка.

Банк вправе отказать в открытии счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акция не распространяется на тарифы Банка по удостоверению подписи в карточках с образцами подписей и оттиска печати, и за удостоверение копий документов, необходимых для открытия счета.


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