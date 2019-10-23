Фестиваль «Осенины» в Елабуге собрал писателей, поэтов и переводчиков

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Поэтический фестиваль «Осенины» в этом году посвятили десятилетию журнала «Аргамак» и двадцатилетию Татарстанского отделения Союза российских писателей. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Открытие фестиваля состоялось накануне в конференц-зале Елабужского музея-заповедника. В событии приняли участие более сорока современных писателей и поэтов, литературных критиков и переводчиков.





Литераторы совершили экскурсию по городу, посетили музеи и выставки, а также возложили цветы к могиле и бюсту Марины Цветаевой, круглом столе и публичной лекции. Затем они направились в Набережные Челны, где состоялось закрытие фестиваля.

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