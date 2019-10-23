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Татар-информ

24 октября 2019, 01:40

Наука и образование

За титул «Воспитатель года 2020» сразились 17 воспитателей заинских детсадов

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Наука и образование

За титул «Воспитатель года 2020» сразились 17 воспитателей заинских детсадов

Фото: zainsk-inform.ru

Участники, занявшие первое и второе места, примут участие в зональном этапе.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Заинске стартовал муниципальный этап республиканского конкурса профмастерства «Воспитатель года 2020». В двух этапах 17 воспитателей детских садов презентуют свой педагогический опыт и фрагменты занятий с детьми. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Во фрагментах занятий приняли участие не только малыши, но и взрослые – представители жюри и зрители в зале. По мнению членов жюри, чтобы так вовлечь окружающих, необходим настоящий педагогический талант.

Со словами жюри отчасти согласилась воспитатель детского сада «Солнышко» Гульназ Ахмадиева. Она отметила, что педагогу несомненно нужен талант, однако необходима и ежедневная работа, когда постоянно находишься в поиске чего-то нового.

Ахмадиева впервые участвует в этом конкурсе, при этом смогла заявить о себе – фрагмент ее занятия увлек в удивительный мир экспериментов и игры. По программе «От рождения до школы» она помогает мальчикам и девочкам познать окружающий мир – например, узнать, что такое сердце и для чего оно нужно человеку.



В игровой форме воспитатель рассказала детям, что сердце – это насос, который заставляет бежать кровь по сосудам, питая кислородом весь организм. С помощью обычных шприцев дети и взрослые увидели, как здоровое сердце перегоняет кровь. Надев медицинские шапочки, малыши как самые настоящие врачи послушали друг у друга биение сердца.

В завершение воспитатель поговорила с ребятами о правильном сбалансированном питании и о том, что сердце должно быть не только здоровым, но и добрым по отношению к окружающим людям. Несмотря на волнение конкурсантки, представители жюри отметили высокий профессионализм Гульназ и ее умение работать с детьми.

Гульназ Ахмадиева работает воспитателем в детском саду «Солнышко» уже десять лет, а до этого в течение шести лет учила детей в одной из елабужских школ.

Учредителями конкурса являются Управление образования исполкома и комитет профсоюза работников образования Заинского района. Участники, занявшие первое и второе места, примут участие в зональном этапе.

 

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Участники, занявшие первое и второе места, примут участие в зональном этапе.

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