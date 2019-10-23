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Татар-информ

24 октября 2019, 05:21

Общество

В Ковалях Пестречинского района обновят самую длинную дорогу села

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Общество

В Ковалях Пестречинского района обновят самую длинную дорогу села

Фото: pestrecy-rt.ru

Одна из актуальных проблем на селе – это состояние дорог.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В селе Ковали Пестречинского района РТ отремонтируют дороги. Всего в Ковалинском сельском поселении нужно покрыть щебнем 2200 метров дорожного полотна. Более половины этих работ, 1400 метров, приходится на самую длинную улицу села – Советскую. Об этом пишет газета «Вперед».

Как известно, одна из актуальных проблем на селе – это состояние дорог. Особенно тяжело сельчанам приходится весной и осенью, когда нет возможности пройти или проехать по грязи. Благодаря программе самообложения за последние годы в Пестречинском районе состояние сельских дорог значительно улучшилась – уже даже в маленьких деревнях улицы покрыты щебнем.

В состав Ковалинского сельского поселения входят три населенных пункта – Ковали, Чуча и Урывкино. Всего в 110 домах проживают 242 человека. Местные жители принимают участие в республиканской программе по самообложению с 2015 года.

Глава местного самоуправления Азат Файзерахманов рассказал, что в этом году 88% жителей активно поддержали программу, было собрано 176 тыс. рублей, вместе с республиканской поддержкой получилось 880 тыс. рублей. Выходцы из пестречинских деревень также всегда оказывают помощь малой родине, например, общими усилиями соорудили железобетонный забор вокруг кладбища, обновили мост в деревне Урывкино, благоустроили родники.

Улицы Ковалинского поселения освещали всего 18 фонарей, а благодаря программе самообложения их стало 52. Кроме того, теперь еще десять фонарей горят в деревне Чуча и два в Урывкино, решается вопрос с водоснабжением.

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