Чемпион России по битбоксу из Нижнекамска поделился своими навыками с молодежью

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся форум «Талантливая молодежь XXI века». Его участниками стали около ста продвинутых молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Об этом сообщает «НТР 24».

На протяжении трех дней они совершенствовали свои знания и навыки в различных творческих направлениях. Для молодых талантов из Нижнекамска на площадке оздоровительного лагеря «Зангар Куль» состоялись мастер-класс по хореографии, вокалу и актерскому мастерству.

Руководитель союза «Талантливая молодежь Нижнекамска» Юлия Яркова рассказала, что сюда приезжают ребята, которые талантливы в какой-то дисциплине или просто хотят чему-то научиться.

Наибольшую популярность имели уроки по битбоксу. Модную дисциплину представил чемпион России по битбоксу 2016 года, полуфиналист «Comedy Баттла» Ифтихор Алидодов, который покорил всех своим творчеством и обаянием. Участники имитировали плач младенца, визг поросенка, весеннюю капель. Многие из них признались, что восхищены творчеством артиста.

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