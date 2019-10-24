За неуплату алиментов временно лишены прав 43 пестречинских водителя

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В отделе судебных приставов по Пестречинскому району Татарстана проходит акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты!». Она в первую очередь направлена на взыскание алиментов на содержание детей-инвалидов и детей, живущих в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, пишет газета «Вперед».

Даже судебные приставы не всегда могут заставить нерадивого родителя выполнять свой гражданский долг. Но, несмотря на это, они не оставляют неплательщиков алиментов без своего внимания.

В Пестречинском районе вынесено 200 постановлений о взыскании денежных средств, более 116 постановлений о взыскании на доходы должников, 43 постановления об ограничении прав на управление транспортным средством, свыше 45 запретов на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Кроме того, приставы составили акты описи и арестовали имущество. В таких случаях у должника есть десять дней на погашение задолженности, в противном случае арестованное имущество будет реализовано.

С начала 2019 года в отношении неплательщиков алиментов приставы вынесли более 85 постановлений об ограничении выезда за пределы России. Выехать за границу не удается, если долг по алиментам превысил 10 тыс. рублей. Приставы советуют проверять информацию о своей задолженности не менее чем за неделю перед поездкой.

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