WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

24 октября 2019, 00:48

Общество

За неуплату алиментов временно лишены прав 43 пестречинских водителя

Рекомендуем

Общество

За неуплату алиментов временно лишены прав 43 пестречинских водителя

Акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты!» проходит в Пестречинском районе.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). В отделе судебных приставов по Пестречинскому району Татарстана проходит акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты!». Она в первую очередь направлена на взыскание алиментов на содержание детей-инвалидов и детей, живущих в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, пишет газета «Вперед».

Даже судебные приставы не всегда могут заставить нерадивого родителя выполнять свой гражданский долг. Но, несмотря на это, они не оставляют неплательщиков алиментов без своего внимания.

В Пестречинском районе вынесено 200 постановлений о взыскании денежных средств, более 116 постановлений о взыскании на доходы должников, 43 постановления об ограничении прав на управление транспортным средством, свыше 45 запретов на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Кроме того, приставы составили акты описи и арестовали имущество. В таких случаях у должника есть десять дней на погашение задолженности, в противном случае арестованное имущество будет реализовано.

С начала 2019 года в отношении неплательщиков алиментов приставы вынесли более 85 постановлений об ограничении выезда за пределы России. Выехать за границу не удается, если долг по алиментам превысил 10 тыс. рублей. Приставы советуют проверять информацию о своей задолженности не менее чем за неделю перед поездкой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске официально завершился капремонт дворовых территорий
Новости дня
01:40
За титул «Воспитатель года 2020» сразились 17 воспитателей заинских детсадов

Участники, занявшие первое и второе места, примут участие в зональном этапе.

00:48
За неуплату алиментов временно лишены прав 43 пестречинских водителя

Акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты!» проходит в Пестречинском районе.

00:34
Врач рассказал о времени, когда следует отказаться от кофе
00:20
Защитник УНИКСа о победе над «Ховентудом»: Были моменты, где должны были сыграть лучше

В целом принесший 32 очка своей команде Макколлум остался доволен ходом встречи.

23.10 23:58
Врач напомнил об основных признаках гипертонического криза
23.10 23:46
В Нижнекамске официально завершился капремонт дворовых территорий

На ремонт дворов в текущем году из бюджета республики было выделено 170 млн рублей.

23.10 23:40
Наставник «Ховентуда» о поражении от УНИКСа: В первой половине мы играли просто ужасно

Дюран обратил особое внимание на большое количество потерь.

23.10 23:32
Главный тренер УНИКСа о победе над «Ховентудом»: «Важно, что мы сегодня выиграли»

Прифтис отметил достижения своих подопечных и объяснил ряд моментов, казавшихся ранее непонятными.

23.10 23:24
Правительство России поддержало возвращение пива на стадионы
23.10 23:14
Представители 34 домов культуры и сельских клубов сразились в Лаишеве за победу

Организатором конкурса выступает Министерство культуры РТ и Республиканский центр развития традиционной культуры.

23.10 23:02
Общественный транспорт Мамадыша перешел на новый график работы

Расписание обновилось по многочисленным обращениям мамадышцев, которые просили продлить режим работы общественного транспорта.

23.10 22:54
В Казани племянник Аксенова презентует его «Лекции по русской литературе»

Посетители литературного вечера смогут услышать голос писателя, читающего фрагмент одной из вошедших в книгу лекций.

23.10 22:42
Ученые нашли вещество, способное бороться с раком и старением
23.10 22:28
В Татарстане потеплеет до +13 градусов

Днем осадки на территории республики маловероятны.

23.10 22:20
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
23.10 22:08
УНИКС продолжил победную серию в Кубке Европы

У себя дома казанцы взяли верх над испанским «Ховентудом».

23.10 21:57
Форвард «Магнитки» извинился перед Ткачевым за нанесенную травму

Нападающего «Ак Барса» унесли со льда на носилках.

23.10 21:50
Фонд РТ по защите прав дольщиков зарегистрирован в Минюсте

Средства на достройку проблемных домов новая организация будет получать из федерального бюджета с учетом дофинансирования со стороны Татарстана.

23.10 21:44
Минобрнауки РТ предложит жителям проголосовать за ремонт школ и доступность детсадов

На портале госуслуг РТ пройдет голосование за приоритетные направления работы министерства на следующий год.

23.10 21:31
Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в казанской девятиэтажке

Сначала пожарные обнаружили погибшую женщину, потом ее супруга, обоим было по 78 лет.

23.10 21:29
В менделеевской школе открыли центр с 3D-принтерами, квадрокоптерами и робототехникой

На реализацию проекта выделено 1,6 млн рублей.

23.10 21:16
Наставник «Магнитки» о победе над «Ак Барсом»: «Здорово сыграли вратари»

Особенно Воробьеву понравилось то, как развивалась игра во втором периоде.

23.10 21:03
В Мамадышском районе выявили сильнейших юных борцов Татарстана по корэш

В соревнованиях участвовало 160 борцов из Татарстана.

23.10 20:53
В Казани подведут итоги конкурса «Нам не все равно» и проведут лекции по экологии

В финал конкурса попали 17 проектов, лучшие из них наградит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

23.10 20:45
Квартальнов о поражении «Ак Барса» в Магнитогорске: Большая похвала обоим вратарям

Казанцы проиграли «Металлургу» по буллитам.

События