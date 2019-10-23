Врач напомнил об основных признаках гипертонического криза

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Своевременное распознавание гипертонического криза может спасти человека. О том, как это можно сделать, рассказал заведующий терапевтическим отделением столичной клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов, пишет газета «Вечерняя Москва».
При повышении давления «может начать гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение», отметил специалист.
Он также упомянул, что состояние человека в такой момент «похоже на состояние испуга с резким холодным потом и покалыванием в пальцах или на физическую нагрузку». В ушах возникает чувство раздутости в ушах, а восприятие звуков ухудшается.
В подобных ситуациях Стеблецов посоветовал измерять давление, так как гипертония способна приводить к инфарктам и инсультам.
«Так что людям, склонным к скачкам давления, под рукой всегда нужно иметь препараты для его снижения», – заметил медик. И добавил, что если давление не стабилизируется за 30 или 40 минут, то становится необходим вызов врача.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперт назвал способы снизить давление без лекарств.